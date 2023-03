Georges Gilkinet réagit aux récents scandales politiques: "Nous sommes là pour servir au lieu de nous servir dans le pot de choco"

Les partis de droite pensent que ce projet n’est pas une véritable solution puisqu’il pourrait créer un appel d’air et inciter davantage de demandeurs d’asile à arriver en Belgique. “Nous avons été condamnés au niveau européen car notre effort dans le domaine n’est toujours pas suffisamment efficace et cela ne me rend pas fier”, répond Georges Gilkinet à cet argument qui selon lui n’en est pas un.

Le ministre de la Mobilité a ensuite abordé le projet de réforme fiscale de Vincent Van Peteghem, ministre des Finances, qui est supposé soulager les travailleurs. “Cette réforme est intéressante mais elle doit être encore plus ciblée vers les jeunes travailleurs, qui méritent d’être mieux récompensés. Nous aimerions des allégements des taxations des bas salaires. Ce qui est important c’est de récompenser le travail et cela peut participer à augmenter le taux d’emploi […] Cela ne sert à rien de donner une augmentation de salaire à Marc Coucke par exemple.”

Enfin, Georges Gilkinet a abordé les récents scandales politiques qui défraient la chronique, tels que l’affaire du greffier parlementaire ou encore les surpensions de certains parlementaires. “Nous sommes là pour servir et non pour se servir en politique. Il existe une accumulation de dossiers qui me mettent en colère. Les élus parlementaires doivent être exemplaires s’ils veulent conserver la confiance des citoyens. Nous devons toujours renouveler notre système démocratique pour être au plus proche des citoyens au lieu de nous servir dans le pot de choco comme l’ont fait les personnes qui sont ciblées aujourd’hui […] Nous, les écologistes, cela fait des années que nous n’utilisons pas le sursalaire octroyé aux fonctions spéciales au parlement, nous revendiquons une révision du système. Nous rétrocédons une partie importante de notre indemnité”, a affirmé le ministre de la Mobilité. Un sursalaire que les écologistes rétrocèdent en réalité à leur parti.

Pour conclure, Georges Gilkinet a souhaité adresser un message aux personnes qui auraient tendance à se tourner vers l’extrême droite ou gauche en raison des récents événements. “Il existe encore des hommes et des femmes politiques qui pratiquent de manière étique au sein du système et qui veulent renouveler la démocratie.”