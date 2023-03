Les magasins Delhaize vont s’offrir le débit internet le plus rapide en Belgique

Eurofiber va raccorder les magasins Delhaize, ainsi que ses centres de distribution et ses campus, à la fibre optique pour leur garantir un accès Internet rapide et dédié d’une capacité de 40 gigabits, annoncent lundi les deux entreprises. Cette nouvelle technologie, bénéfique sur le plan de la numérisation et du développement durable pour la chaîne de supermarchés, devrait également améliorer l’expérience vécue par les clients.