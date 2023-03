Trois suspects libérés dans l'affaire des menaces visant Van Quickenborne

Le 24 septembre, on avait appris que l'habitation du ministre à Courtrai avait été placée sous surveillance renforcée par le Centre national de crise en raison d'une potentielle menace, dont la nature exacte n'avait pas été communiquée. Il y aurait, semble-t-il, eu des projets d'enlèvement de Vincent Van Quickenborne. Une arme, un gilet pare-balles, des sangles et des bouteilles d'essence avaient été trouvés dans une voiture abandonnée non loin de chez lui. Le responsable politique et sa famille avaient alors été emmenés dans une maison sécurisée.

Trois suspects avaient ensuite été arrêtés aux Pays-Bas, à La Haye et à Leidschendam, dans la nuit du 23 au 24 septembre. Un quatrième, Leonard D.S. (29 ans) avait été appréhendé le lendemain à La Haye. Il aurait abandonné la voiture avec les objets suspects dans la nuit du jeudi 22 septembre, alors que les trois autres individus, Abdellatif M. (49 ans), Farzad Y. (20 ans) et Mohammed El Y. (21 ans), étaient allés le chercher sur place.

Les quatre criminels présumés avaient été remis à la Belgique et étaient depuis lors en détention provisoire.

Le 15 décembre, un cinquième suspect, un Néerlandais de 22 ans, avait été arrêté aux Pays-Bas. Lorenzo B. avait, dans la foulée, été remis à la Belgique le 25 janvier dernier. Quelques jours plus tôt, le 5 janvier, un sixième individu avait été appréhendé dans ce dossier.

Ces derniers jours, le juge d'instruction a libéré Abdellatif M. (49 ans), Farzad Y. (20 ans) et Mohammed El Y. (21 ans) sous conditions. Une nouvelle audition, survenue la semaine dernière, a révélé qu'ils n'étaient pas directement impliqués dans la tentative d'enlèvement présumée, mais qu'ils auraient seulement fait office de taxi.

"A cette occasion, mon client a été confronté à un certain nombre de messages WhatsApp, desquels il ressort effectivement qu'il n'a rien à voir avec le cœur de l'affaire", explique Me Gillis, l'avocat de Mohammed El Y. "Nous l'avons également dit dès le début, il a toujours pleinement coopéré et a été le seul à ne pas s'opposer à sa remise à la Belgique. Bien sûr, beaucoup de choses ont dû être examinées, car il s'agit de faits graves, mais je suis convaincu que le juge d'instruction a pris ici la bonne décision."