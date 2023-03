Certains députés fédéraux touchent 40.000€ supplémentaires par an

Plus d’un député sur cinq perçoit des indemnités dites de représentation. Ces 32 parlementaires occupent des "fonctions spéciales". Ce sont les présidents de commission, les chefs de groupe et les vice-présidents de la Chambre, qui bénéficient cette année d’une enveloppe spéciale de plus de 1,1 million d’euros, selon les chiffres détaillés d’un mémorandum interne à l’assemblée que la rédaction du quotidien a pu consulter.