Il vole à la buvette, son véhicule se retrouve coincé, il s’énerve, klaxonne et se fait prendre

Il y a des voleurs pas malins. Ce Hastièrois en fait partie. Après avoir commis un vol de boissons dans un local, il s’est retrouvé coincé avec son véhicule. S’énervant, il s’est mis à klaxonner… la police n’avait plus qu’à venir le cueillir.

Ses ex lui reprochent d’avoir crevé… 23 pneus

Un habitant d’Hastière a comparu devant le tribunal correctionnel de Dinant pour son implication dans trois dossiers différents. Point commun entre ceux-ci : la violence. Les deux premiers concernent des faits de violence conjugale et de harcèlement. Cela se passait à chaque fois après une séparation.

La citation de la semaine

guillement “J’avais déjà fait une tentative de suicide auparavant mais je m’étais raté. Je voulais que les policiers me tirent dessus.”

Il organise des rave party en plein confinement

Un Habaysien de 32 ans, avait organisé des rave parties rassemblant parfois des centaines de personnes. Il s’est servi des réseaux sociaux pour ameuter la jeunesse en manque de divertissements festifs en plein confinement.

Condamné en première instance, son avocat avait contesté tant sur la procédure que sur la matérialité des faits. Quant à la peine, c’est le ministère public qui la trouvait trop clémente.

Cocaïne, cannabis et… acquittement

Déjà condamné dans un dossier de stupéfiants en 2017, un habitant de Chastre affirmait devant la justice être redevenu un simple consommateur. Se levant pour requérir à l’audience, la substitute a considéré que les preuves, dans ce dossier, étaient finalement fort légères. À la surprise du prévenu et de son avocat.

On vous raconte la suite

Un an avec sursis pour une employée communale qui avait détourné 20 000 €

Une ancienne employée d’une Commune de la province de Namur comparaissait début février devant le tribunal correctionnel de Namur. Le détournement par fonctionnaire de 19 745 euros, entre janvier 2013 et avril 2017, lui est reproché. Elle vient d’être condamnée.

Soupçonné de viol, l’ex-policier militaire était en mode ‘machine de guerre’quand les policiers ont défoncé sa porte: il a failli en tuer un

Il avait violé une jeune femme vulnérable avant de tenter de tuer un policier avec un couteau de cuisine. Il vient d'être condamné.

Suspension du prononcé pour le policier, auteur d’un revenge porn

Le sexagénaire avait créé de faux profils échangistes en utilisant une photo de son ex-compagne nue. Devant la cour d’appel de Liège, le prévenu n’a pas démenti les faits mis à sa charge. Il a expliqué, avec le plus grand sérieux, qu’il avait commis ces publications dans le but de mettre une sorte de piment dans le couple… Comme on peut s’en douter, ce comportement a eu comme effet de créer un grand émoi, notamment dans le chef de la dame dont les images ont été diffusées.

Me Aurélie Jacques qui défendait les intérêts du suspect avait demandé à la cour d’accorder une suspension du prononcé ou une peine de probation autonome à son client pour lui permettre de garder un extrait de casier judiciaire vierge.

Mais encore

Castors tués et pendus à Houffalize : deux suspects envoyés en correctionnelle

Début mai 2021, des passants horrifiés découvraient aux entrées d’Houffalize deux castors tués et cloués sur des poteaux de signalisation.

À l’époque, des photos des castors, cloués et pendus par la queue aux entrées de la ville, avaient suscité l’indignation générale sur les réseaux sociaux.

L’unité anti-Braconnage (UAB) de la Région wallonne s’était immédiatement lancée dans une enquête approfondie, utilisant caméras de surveillance et analyse des télécommunications. Très vite, deux suspects ont été identifiés et soupçonnés. Les preuves se sont alors accumulées.

Portrait

Vincent Macq quitte le parquet de Namur après 25 ans : bilan, souvenirs et anecdotes

Au parquet de Namur, Vincent Macq a été accueilli par Cédric Visart de Bocarmé, le procureur de l’époque. Une rencontre qui aura été déterminante. ©ÉdA-Vincent Lorent

Arrivé au parquet de Namur en 1999, Vincent Macq pensait y rester deux ou trois ans. "Ça s’est un peu prolongé", s’amuse celui qui en aura été le patron ces dix dernières années. Souvenirs, espoirs et anecdotes de ce magistrat considéré par beaucoup comme un vrai gentleman.