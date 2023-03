Pékin Express 2023: le duo surprise va marquer les esprits

Par contre le nouveau binôme je ne comprend toujours pas pourquoi ils sont arrivés ? Si ils gagnent l’émission c’est pas cool pour ceux qui sont là depuis le début, ils n’ont pas la même forme physique #PekinExpress #pekinexpress2023 — l (@Wel_ecom) March 2, 2023

Contrairement aux spéculations, il ne s'agit pas d'un duo de candidats éliminés plus tôt dans la saison ni d'un binôme emblématique, mais plutôt d'une équipe exclusive ayant un rôle spécialement conçu pour eux. Dans une interview avec 20 Minutes, le binôme se confie sur leur débarquement inattendu en Bolivie, tant pour eux que pour les candidats déjà en course.

De bonnes chances d'aller jusqu'au duel final

Lorsqu'ils sont arrivés, Emeline et Clément ignoraient que deux autres binômes avaient déjà quitté le jeu. Ils ont d'ailleurs rapidement remarqué que certains concurrents avaient déjà créé des liens entre eux... Malgré un accueil plutôt froid, Clément et Émeline étaient plus motivés que jamais.

Le nouveau duo a rapidement compris que les règles du jeu, notamment celle du « choix secret », leur offraient de bonnes chances d'aller jusqu'au duel final. Émeline a prévenu : « On s'est dit qu'il fallait s'immerger immédiatement, car on était largués ». Malgré la difficulté d'intégrer un groupe de candidats qui avait déjà commencé à s'entendre, la détermination des deux animateurs était intacte. « Quoi qu’il puisse se passer, on était partis pour le faire à fond. Mais avec ce nouveau rôle, on était à 200 % », a conclu Clément.

Florian et Tanguy éliminés

Après l'élimination de Luc et Cyrille, ce sont maintenant les deux cousins Tanguy et Florian qui ont vu leur aventure prendre fin à la fin de la troisième étape en Bolivie. Malgré leur jeune âge, les deux participants ont accompli un parcours remarquable qui restera gravé dans leur mémoire.

C'est le redoutable drapeau noir qui a scellé leur sort, car ils étaient les derniers à le détenir à l'arrivée de l'étape, après qu'il ait circulé de main en main tout au long de la course. Ils ont donc été contraints de se rendre directement au duel final pour affronter le nouveau duo. Grâce au choix secret, une autre nouvelle règle de cette saison, les autres binômes les ont désignés pour partir en duel final contre Tanguy et Florian. Au terme d'un casse-tête mathématique, c'est Clément qui a réussi à rejoindre Émeline en premier, marquant ainsi la défaite de Florian et Tanguy. Le jeune homme a exprimé sa fierté envers son cousin, malgré sa défaite, et Florian de conclure: "Je me suis régalé à faire l'aventure avec mon cousin ".