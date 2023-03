Olivier Vandecasteele: l'opposition iranienne ira devant le tribunal si la Belgique décide de transférer Assadi

La Cour constitutionnelle a toutefois posé une condition: afin de garantir le droit à la vie des victimes du projet d'attentat, les autorités belges devront les informer du transfèrement du terroriste afin de leur permettre de porter l'affaire devant un tribunal si elles le souhaitent.

"La Cour constitutionnelle belge s'est opposée à la libération inconditionnelle du diplomate terroriste Assadolah Assadi et a ordonné au gouvernement d'informer à l'avance les victimes et les plaignants s'il a l'intention de transférer Assadi, et ils peuvent porter l'affaire devant le tribunal de première instance", analyse le CNRI.

"Par conséquent, bien que (la Cour) n'ait pas annulé l'accord de transfert entre les deux pays, (elle) a donné aux plaignants le droit de revenir devant le tribunal", ajoute-t-il.

"Le Conseil National de la Résistance et les plaignants feront usage de ce droit pour empêcher la libération de ce terroriste", a-t-il averti.

A ses yeux, la libération d'Assadi "est une violation de la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations unies contre le terrorisme et encourage le régime des mollahs à poursuivre et intensifier les prises d'otages et le terrorisme".