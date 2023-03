Le mandat de Sophie Dutordoir à la tête de la SNCB prolongé par le Conseil des ministres: "C'est la personne adéquate"

La SNCB a par ailleurs fait preuve de résilience lors des différentes crises, dont celles du Covid et de l'énergie, tout en maintenant des services de qualité. Le rôle joué par Sophie Dutordoir pour y parvenir est indéniable, ajoute la note qui loue également la capacité de la SNCB et de sa dirigeante "à projeter l'entreprise ferroviaire dans l'avenir et à la préparer aux ambitions du gouvernement dans le domaine ferroviaire".

"Sophie Dutordoir est la personne adéquate pour mener la SNCB vers de nouveaux horizons", avec une priorité accordée à la multimodalité et la volonté de faire du rail la colonne vertébrale de la mobilité, ajoute encore le ministre dans sa note.

L'intéressée à tenu à remercier "le ministre Georges Gilkinet et l'ensemble du gouvernement pour la confiance et le soutien qu'ils m'accordent". "Et avec le même enthousiasme et le même engagement envers les collaborateurs de la SNCB, envers le conseil d'administration et envers le gouvernement, je vais à présent, en bonne gouvernance, mettre en œuvre ces ambitions étape par étape avec les 17.000 collègues de la SNCB, et ce, au bénéfice des voyageurs", ajoute-t-elle dans une réaction envoyée à Belga.

"Un contrat de service public ambitieux a été conclu entre le gouvernement et la SNCB à la fin de l'année dernière. Il contient des objectifs importants pour les 10 prochaines années, entre autres sur le plan de la croissance, du service aux voyageurs et de la réduction de la dette, et ce accompagné d'évaluations régulières", ajoute Sophie Dutordoir.