Le bébé grièvement blessé chez une gardienne d'enfants en Flandre est mort

Les faits se sont produits mardi vers 10h30. Selon les déclarations de la gardienne de 33 ans, le bébé de six mois, qu'elle portait dans ses bras, lui aurait échappé et serait tombé sur la table à langer. La petite fille, qui avait perdu connaissance mais avait été ranimée par les secours, avait été transportée à l'hôpital où une fracture du crâne et une hémorragie cérébrale lui avaient été diagnostiquées. Elle avait été placée dans un coma artificiel.

La gardienne avait maintenu sa version devant le juge d'instruction mercredi et a bénéficié d'une mise en liberté provisoire sous conditions.