La chambre des mises en accusation de Bruxelles a décidé ce vendredi 3 mars 2023 de prolonger la détention préventive de l’eurodéputé belge Marc Tarabella, prévenu dans l’affaire du "Qatargate". La détention préventive d’Eva Kaili a également été prolongée de deux mois.

2. 2.700 tracteurs envahissent Bruxelles: quelques fumigènes, la circulation perturbée (photos & vidéos)

Des agriculteurs flamands manifestent ce vendredi. En voici la raison.

3. Euro d’athlétisme en salle: Nafi Thiam persiste et signe au poids avec un record personnel ! (direct)

La Namuroise Nafissatou Thiam a remporté la hauteur avec un saut à 1,92 m avant de s’imposer au poids avec 15,54 m, un nouveau record personnel.

4. Incendie au sein de l’entreprise Spa Monopole

Un incendie s’est déclaré ce vendredi vers 12h30 au sein de l’usine de Spa Monopole, à Spa.

5. Quaregnon: saisie de quatre chevaux maltraités et en danger de mort, affamés et livrés à eux-mêmes

Ce jeudi 2 mars 2023, les associations Animaux en Péril, Le Rêve d’Aby, Help Animals et Au Bonheur Animal sont intervenues à Quaregnon pour la prise en charge de quatre chevaux totalement livrés à eux-mêmes. Les équidés étaient affamés et en danger de mort.

