2.700 tracteurs envahissent Bruxelles: quelques fumigènes, la circulation perturbée (photos & vidéos)

"L'ambition est de rejoindre la capitale avec un millier de tracteurs", avait annoncé la semaine dernière le président de l'ABS (Algemeen Boerensyndicaat, le syndicat général des agriculteurs, NDLR), Hendrik Vandamme, à l'initiative de la manifestation. De premiers tracteurs ont envahi la capitale en fin de matinée. Vers 12h30, la police a fait état de 2.700 engins présents à Bruxelles.

Evitez la Petite Ceinture, le quartier européen et la zone neutre #Bruxelles



Vermijd de Kleine Ring, de Europese wijk en de neutrale zone #Brussel https://t.co/NHA7DOT2xp pic.twitter.com/PmUDdqiH0W — PolBru (@zpz_polbru) March 3, 2023

La situation est relativement calme, rapporte HLN. Seuls quelques fumigènes ont été lancés. Les agriculteurs ont été priés de laisser à l'arrêt leurs tracteurs afin de se rendre, à pied, à Arts-Loi.

A noter qu'HLN précise que suite au retard, les premiers discours ne se tiendront pas avant 13h. Nos confrères indiquent également que le parcours de la manifestation a été légèrement modifié: la tête de la file de tracteurs se rassemblera à Tour & Taxis, traversera le canal à cet endroit et se rendra sur la Petite Ceinture via l'Allée Verte.

Ci-dessous, les images de cette manifestation.

Manifestation des agriculteurs flamands

Peu d'embarras sur les routes en Flandre ce vendredi matin

D'après HLN, au moins 2.500 agriculteurs étaient en route avec leur tracteur vers Bruxelles vendredi matin. Les autoroutes étaient épargnées mais des embarras de circulation étaient à déplorer sur les chaussées permettant de rallier Bruxelles depuis la Flandre, selon le Vlaams Verkeerscentrum (centre flamand du trafic routier).

À l'exception d'un embouteillage à la sortie de l'E403 à hauteur de Rumbeke-Roeselare (Flandre occidentale), à l'approche d'un convoi de tracteurs, le calme régnait sur les autoroutes flamandes vendredi. "L'heure de pointe du vendredi matin est la plus calme de la semaine et ce matin n'a pas fait exception", a ainsi précisé Peter Bruyninckx du Vlaams Verkeerscentrum.

Un peu avant 09h00, une colonne de tracteurs venant d'Eeklo (Flandre orientale) est entrée dans Gand, et des centaines de tracteurs se sont engagés sur le petit périphérique (R40) à hauteur de la porte de Bruges. Ils ont ensuite poursuivi leur route vers Bruxelles sans marquer d'arrêt. Selon le Boerenbond, syndicat agricole flamand, l'action de vendredi compte 2.850 inscrits mais il pourrait encore y en avoir plus.

Ci-dessous, les images impressionnantes du "cortège" tôt ce matin.

Le plan de la manifestation à Bruxelles

La police avait déjà prévenu mercredi de perturbations et recommandait d'utiliser les transports en commun, en privilégiant le métro et le train.

À partir de 10 heures et durant toute la journée, le tunnel Reyers vers le centre sera fermé, ainsi que le tunnel du Cinquantenaire vers Arts-Lois, le tunnel Annie Cordy venant de Koekelberg vers Midi, l'avenue du Port et la petite ceinture bruxelloise en surface. La petite ceinture de Bruxelles sera probablement inaccessible à la circulation automobile, tout comme le carrefour Arts-Loi. La rue de la Loi et le quartier européen pourraient également connaître de fortes perturbations de trafic, qui pourraient persister jusqu'en fin d'après-midi, précise la police.

Les participants à la manifestation se déplaceront dès le matin par la chaussée de Gand, la chaussée de Ninove, la chaussée de Louvain et la chaussée de Vilvorde.