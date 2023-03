Ce sera une première en Région wallonne et une vingtième en Belgique. Une station de recharge rapide va s'établir à la Baraque de Fraiture (Vielsalm), au pied de la tour RTBF, à proximité d'une sortie de la E25. Une situation idéale pour le promoteur, la société hollandaise Fastned. "La station se situe à proximité d'un des plus grands axes routiers de la Région wallonne, l'autoroute E25. Cette station de recharge ultrarapide constituera un point de ravitaillement pour des milliers d'électromobilistes dans le sud du pays", explique la société.

Vacances de carnaval: un bilan en demi-teinte pour le tourisme dans la province de Luxembourg

L’année scolaire 2022-2023 est, on le sait, marquée par la mise en place d’un nouveau calendrier en Fédération Wallonie Bruxelles. Après les vacances d’automne (Toussaint), le congé de détente (carnaval) a aussi été allongé d’une semaine.

Quel bilan les acteurs du tourisme luxembourgeois dressent-ils de ce long congé ?

La Protection civile de Crisnée cherche des volontaires

Le 1er mars, c’était la journée mondiale de la Protection civile. C’est l’occasion de se pencher sur la caserne de Crisnée où, comme ailleurs, on recherche des volontaires de différents profils.

RAVeL Warnant-Falaën: réouverture espérée le 1er avril prochain

Les travaux de consolidation de l’entrée du tunnel, d’où des pierres s’étaient détachées en octobre dernier, ont démarré mercredi. L’objectif est de terminer le chantier pour l’ouverture de la saison touristique. Une bonne nouvelle pour les personnes qui empruntent le RAVeL, mais aussi pour l’exploitant des draisines de la Molignée qui attirent près de 60 000 pédaleurs par an.

Evelyne Demaude, la Namuroise au casting d’Ennemi Public

C’est sans doute l’une des séries belges les plus attendues de ce début d’année. Quatre ans après la diffusion de la saison 2, Ennemi Public débarque ce 12 mars pour l’ultime opus. Un dénouement qui s’annonce d’ores et déjà épique et riche en révélations.

Au casting de cette série RTBF figure la Namuroise Evelyne Demaude ( Baraki, Dikkenek, Girls next door…) qui incarne Laurence, bras droit de Paul Van Acker. L’occasion de revenir avec elle sur ce tournage qui s’est déroulé principalement dans le Brabant wallon. Interview.

Julien Bialas écrit un livre avec Rodrigo Beekens

C'est l'histoire d'un jeune journaliste, féru de cyclisme, qui est contacté un mercredi soir pour devenir la plume de Rodrigo Beenkens, "M. Vélo de Reyers", le temps d'un livre consacré à leur passion commune.

40 ans après le décès d’Hergé, Étienne Pollet se souvient. Il se sentait "comme un vicaire qui rencontre le pape" face à l’auteur de bande dessinée

À l’occasion des quarante ans de la disparition du papa de Tintin, l’un des anciens cadres de la société d’imprimerie Casterman, Étienne Pollet se souvient de ses quelques rencontres avec Hergé.

Namur : la psychiatrie du CHRSM site Meuse dépoussiérée

La rénovation de l’unité d’hospitalisation de psychiatrie était attendue par l’équipe médicale. Tout a été pensé pour le confort, la sécurité des soignants et, surtout, des patients.

La loi sur les droits des patients s’offre un lifting

Vingt ans après l’entrée en vigueur de la loi sur les droits des patients, un lifting s’imposait, a expliqué hier le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke. "Les soins de santé ont beaucoup évolué, la science permet davantage d’examens, de traitements… L’idée qui sous-tend la modernisation de la loi du 22 août 2002 est de faire en sorte que les patients contribuent à la mise en place de leurs soins médicaux. Cela a été le fil conducteur d’une vaste réflexion menée l’an dernier".

Natalya Dobrynska : “Cela ne me dérangerait pas que Nafi Thiam s’empare de mon record du monde”

Onze ans après avoir été l’hôte des championnats du monde en salle, la ville d’lstanbul accueille depuis ce jeudi les championnats d’Europe indoor. Un rendez-vous que Natalya Dobrynska n’aurait voulu manquer pour rien au monde : c’est en effet là que l’Ukrainienne a établi le record du monde du pentathlon (5 013 points) en 2012. "Mais il sera bien battu un jour. Et cela ne me dérangerait pas que ce soit Nafi qui s’en empare !"

Rencontre avec les parents d'Arnaud De Lie

Le bio boit la tasse pour la première fois en dix ans