Réforme fiscale de Van Peteghem: pour Testachats, proposer une hausse de la TVA sur les produits de base est irresponsable

Ce plan prévoit entre autres la disparition des taux réduits de TVA de 6% et 12% au profit d'un taux réduit unique de 9%. Un taux de 0% serait toutefois appliqué pour les légumes et les fruits, les médicaments, les couches et les produits pour la protection de l'hygiène intime et les transports en commun.

"Bien entendu, Testachats se réjouit de la proposition de ramener la TVA à 0% sur les fruits et légumes, les médicaments, les transports publics et les produits d'hygiène, mais un nombre important d'autres produits de première nécessité tomberaient dans la catégorie pour laquelle la TVA passerait de 6% à 9%" et verraient dès lors leur prix augmenter, a pointé l'organisation.

"Chez Testachats , nous ne pouvons qu'être surpris qu'une hausse de la TVA sur des produits de base tels que le pain, les œufs et les produits laitiers soit envisagée dans un contexte où le prix du caddie a explosé", a souligné Julie Frère, la porte-parole de l'organisation. Cette dernière demande dès lors au gouvernement de renoncer à appliquer la hausse de la TVA sur ces produits de base.