Karine Lalieux : “Que les épaules les plus larges soient plus solidaires avec ceux qui ont une pension moindre”

La ministre affirme d’ailleurs que le travail avance bien et qu’elle sait que la population attend beaucoup. “Il faut garantir une soutenabilité sociale et financière de notre système de pension. On va continuer à augmenter la pension minimum et à faire en sorte que nos pensionnaires aient une pension digne. On va continuer à envisager un avenir plus serein sur le sujet.”

Karine Lalieux tient d’ailleurs à être claire, dans un contexte sociétal de plus en plus tendu, elle ne touchera pas au deuxième pilier des pensions, à savoir les salariés et les indépendants. “Il ne faut pas faire peur aux personnes, on ne va pas toucher à 96 % des deuxièmes piliers. Par contre, il y en a certains qui gagnent très bien et qui paient une fiscalité très faible, 10 %. Je demande un peu de solidarité par rapport à ceux qui ont une pension moindre. Que les épaules les plus larges soient plus solidaires”.

La ministre a ensuite poursuivi en affirmant être une féministe et vouloir mettre en place toute une série de mécanismes de correction pour faire en sorte que la période de travail effectif n’impacte pas l’accès à la pension minimum des femmes. “Encore aujourd’hui, la carrière des femmes est souvent bien plus courte que celle des hommes, en raison des congés maternité ou d’écartement par exemple […] Je veux être claire, il n’y aura pas de réforme des pensions si elle augmente les inégalités entre les femmes et les hommes. Je serai intransigeante et je demande à l’opposition de ne pas crier au loup sans raison.”

Karine Lalieux a ensuite fait savoir qu’elle soutenait pleinement la récente proposition du ministre des Finances qui avait pour but d’augmenter à terme le salaire poche des travailleurs. “Les petits et bas salaires paient trop vite des impôts. Je pense que la taxation du capital n’est pas encore suffisante. J’aimerais encore que dans cette législature il y ait une réforme fiscale pour les travailleurs”, affirme-t-elle.

Enfin, avant d’aborder brièvement la crise des réfugiés en Belgique, la ministre est revenue sur la récente découverte des bonus pensions de plusieurs milliers d’euros qu’ont touché illégalement les anciens présidents du parlement fédéral de la chambre, notamment Herman De Croo. “C’est totalement inacceptable, je suis contente que la ministre socialiste dénonce ces versements. On verra comment le service pension va réagir car il y a eu un détournement de la loi.”

Vous pouvez retrouver la totalité de l’interview de la ministre en vidéo dans cet article et sur LN24.