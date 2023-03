Craintes autour de l'usage de TikTok: "On parle de 4,2 millions d'utilisateurs belges de l'application", d'après Ludivine Dedonder

TikTok, propriété de la société chinoise ByteDance, est sous le feu des critiques depuis que la société de technologie a admis que certains employés avaient accès aux données des utilisateurs américains et européens. De plus en plus de gouvernements et de parlements interdisent TikTok sur les téléphones professionnels et autres appareils professionnels de leurs employés par crainte du vol de données et de l'espionnage.

Mercredi, en commission de la Défense, le Cyber Command de la Défense, le général-major Michel Van Strythem, a lui aussi mis en garde contre les risques liés à cette application.

Interrogé à ce sujet, Alexander De Croo a indiqué que le Centre pour la Cybersécurité Belgique a toujours appelé à la prudence avec ce genre d'applications. TikTok soulève également une question géopolitique. "La Chine a des règles différentes pour les entreprises", a-t-il déclaré.

Interpellée sur son usage du réseau social, la ministre de la Défense Ludivine Dedonder a assuré que l'application n'était pas installée sur son téléphone professionnel ni privé, mais bien sur un téléphone dédié à cet effet. "Ce qui permet, avec toutes les précautions d'usage, de pouvoir informer et développer une communication moderne qui touche une grande catégorie de citoyens belges. On parle de 4,2 millions d'utilisateurs belges de l'application, dont certains ne l'utilisent d'ailleurs que comme seul moyen de communication", s'est-elle défendue. "Au-delà de la question de la sécurité, le véritable enjeu lié à TikTok est le respect de la vie privée et de notre législation en matière de protection des données. En ce sens, la véritable question est de demander à TikTok l'application de la loi sur la protection des données et ainsi protéger ces millions d'utilisateurs belges et européens", a-t-elle conclu.

Cette réponse n'a pas convaincu les députés Georges Dallemagne (Les Engagés) et Denis Ducarme (MR). Le premier a demandé à la ministre de quitter le réseau social tandis que le second a supprimé publiquement l'application juste avant de poser sa question. Denis Ducarme a également dénoncé une "forme d'inconscience" de la part de la ministre. "Demander à la Chine de respecter la règlementation, c'est prendre les gens pour des idiots", a-t-il ajouté à Belga, en marge de la plénière.