Contentieux électoral au Parlement wallon: une vieille histoire de 2014

48 heures de blocage

Germain Mugemangango est député wallon et chef de groupe PTB depuis 2019. Mais en 2014, tête de liste à Charleroi, il loupe le siège au Parlement wallon à 14 voix près. "13,7 exactement", se souvient-il. Le soir des élections, le dépouillement s’est éternisé dans certains bureaux. Et quelque 22 000 bulletins blancs ou nuls ont été écartés dans sa zone.

Un doute s’installe. Le candidat déchu conteste le résultat et demande un recomptage de ces bulletins réputés blancs ou nuls.

La commission de vérification des pouvoirs du Parlement wallon est saisie de cette réclamation et de deux autres requêtes du même tonneau. Ce qui va d’ailleurs occasionner un peu plus de 48 heures de psychodrame dans l’assemblée régionale, bloquée dans un no man’s land post-électoral, alors que chaque parti tente de mesurer ce qu’il pourrait y perdre en cas de remise en question des résultats.

Ni recours, ni impartialité

Seule la demande du PTB est considérée comme recevable et fondée par la commission de vérification des pouvoirs. La commission (via le MR notamment) estime que les bulletins doivent en effet être recomptés.

Mais la plénière ne suit pas. Le PS et le cdH, soit la future majorité, font front commun. Pas de recomptage.

Considérant que sa requête est traitée de façon "partiale et malhonnête", Germain Mugemangango introduit un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme.

Et le 10 juillet 2020, la Cour européenne des droits de l’homme lui donne raison. Ce sont des députés eux-mêmes qui valident le résultat électoral, en forme d’auto-proclamation. On n’a pas affaire à un organe impartial, idéalement externe et indépendant de l’assemblée, souligne la Cour. Ensuite, il n’existe aucune possibilité de recours si l’assemblée rejette la réclamation d’un requérant. Et le constat s’applique à tous les parlements en Belgique.

"Insuffisant"

Ce jeudi, comme ça a déjà été fait au Parlement bruxellois, le Bureau du Parlement wallon a donc décidé de proposer des modifications du règlement pour "améliorer les garanties procédurales adéquates qu’un État doit fournir dans le cadre du contentieux électoral pour améliorer le processus en cas de contentieux électoral ". Des changements avaient déjà été apportés en 2018. Mais pour faire bref, ces nouvelles modifications apporteraient plus de "chances" au requérant d’introduire sa réclamation et d’être entendu dans sa contestation de façon plus impartiale.

L’assemblée aura à se prononcer prochainement sur ces textes, ajoute le Bureau. Le PTB annonce déjà la couleur: ce sera insuffisant.

À noter que la Constitution doit aussi être modifiée, notamment dans son article 48, qui précise que "chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet". Un gros morceau en forme de préalable, pour le fédéral cette fois, qui ne sera concrétisé qu’après les prochaines élections de 2024. Soit 10 ans après l’origine du contentieux.