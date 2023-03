La statue du Chat à Bruxelles pour 370.000€ fait polémique: "Un cadeau supplémentaire à Geluck"

Le Parlement de la Région Bruxelles-Capitale s’est offert une statue massive (2,500 kg et près de 3 mètres de haut) et inédite du Chat, a indiqué La Libre jeudi dernier. L’œuvre du dessinateur Philippe Geluck sera installée dans le jardin intérieur (qui n’est pas un parc public) du Parlement bruxellois, au-dessus d’un ancien magasin de farces et attrapes. Coût de l’opération : 370.000 euros.