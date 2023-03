Guerre en Ukraine: l'Ukrainienne vice-championne du monde de saut en hauteur vit et s'entraîne en Belgique

Depuis que la guerre a éclaté en Ukraine le 24 février de l'année dernière, Mahuchikh n'est pratiquement pas rentrée chez elle et s'entraîner là-bas n'est pas possible. En 2022, elle a voyagé d'un meeting à l'autre, mais pour bien préparer la saison 2023, elle cherchait un foyer permanent et l'a trouvé à Heusden-Zolder.

"Pendant près d'un an, il a été très difficile pour tous les athlètes ukrainiens, y compris moi-même, de trouver un bon site d'entraînement", a déclaré Mahuchikh. "Nous avons donc été très heureux de la proposition que Golazo nous a faite d'utiliser la Golazo Arena. Nous pouvons y trouver tout ce dont nous avons besoin pour nos séances d'entraînement."