Une statue au Pérou pour Natacha De Crombrugghe ? Les parents ne sont pas d’accord

”Nous sommes scandalisés” ont écrit Éric et Sabine de Crombrugghe au maire de Cabanaconde, la localité où a disparu Natacha, rapporte le journal péruvien “El Popular” ce lundi 27 février 2023. Alors que les enquêteurs péruviens sont toujours sur le coup et estiment que la chute accidentelle de la jeune bruxelloise est la piste la plus crédible, un projet de statue de Natacha désiré par certains villageois ne passe pas.