Sophie Rohonyi sur les réformes de la Vivaldi: "Au final, je constate qu'il y a beaucoup de bla-bla et très peu de concret"

Ensuite, elle a abordé la question des pensions. Pour elle, le gouvernement a présenté un accord qui n'en est pas un. "On constate qu'il y a deux questions primordiales qui n'ont pas été réglées: la définition des métiers pénibles et la soutenabilité budgétaire de notre système de pension. Au final, je constate qu'il y a beaucoup de bla-bla et très peu de concret."

Autre dossier chaud: la réforme fiscale. "Une nouvelle fois, on manque de concret", a surenchéri Sophie Rohonyi. "Notre système fiscal est profondément injuste et notamment sur la trop grande imposition du travail." DéFi s'exprime très rarement sur la fiscalité écologique. Pour LN Matin, la députée fédérale a expliqué l'une des convictions du parti. "Par exemple, nous sommes contre l'avantage des voitures salaires. C'est un non-sens budgétaire et écologique. On voulait promouvoir une taxe de la valeur ajoutée vers les valeurs énergétiques. En revanche, nous ne voulons pas surenchérir au niveau des propositions. Sur un sujet aussi important, il faut une réflexion globale."

En cas de non-accord au niveau de la réforme fiscale, la Vivaldi sera-t-elle un échec. "Il faut être de bon compte. Ce n'est pas facile de trouver des accords avec sept partis qui ont des visions différentes", a-t-elle tempéré. Avant de donner son avis sur le Premier ministre. "On attend de lui de pouvoir prendre des décisions et de respecter les promesses qu'ils ont faites. En ce moment, ce n'est pas le cas. Ce qui est très dangereux, c'est que ce sont les partis d'extrême gauche et droite qui vont profiter des errements du gouvernement parce qu'ils se nourrissent des frustrations de la population."

Ce mardi, la députée Défi va présenter en Commission Santé du Parlement fédéral sa proposition de résolution visant à améliorer la prise en charge du trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité. Pour elle, la prise charge en Belgique est beaucoup trop mince. "Il est encore trop tôt pour dire si ce texte va passer. L'objectif est surtout de lancer un débat au Parlement mais aussi dans la société."