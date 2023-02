La moitié des cancers du côlon détectée tardivement en Belgique: "C'est littéralement un jeu d'enfant"

Un Belge sur 20 (5%) sera confronté au cancer du côlon dans sa vie. Afin de le détecter le plus tôt possible et ainsi éviter toutes les souffrances liées à cette maladie, le gouvernement a mis en place, depuis maintenant dix ans, un dépistage gratuit pour toute personne âgée de 50 à 74 ans. Or, il existe actuellement un manque d'information sur le cancer colorectal et son dépistage. D'après les derniers chiffres de l'ONG, seul un francophone sur cinq et un flamand sur deux ont pris part au test de dépistage, alors que "le cancer du côlon provoque pas moins de 3.000 décès par an en Belgique, soit neuf par jour", souligne l'association.

Par ailleurs, contrairement aux croyances collectives véhiculées sur le sujet, la grande majorité des cancers du côlon (80%) ne sont pas héréditaires. L'origine est très souvent multifactorielle: "le tabagisme, l'obésité, la consommation excessive d'alcool, ou encore le manque d'exercice physique jouent un rôle dans l'apparition de cette maladie", analyse Dr Luc Colemont, directeur de "Stop Cancer Côlon".

"Le test peut détecter un cancer du côlon avant que vous ne ressentiez le moindre symptôme. Les patients n'ayant pas effectué de test de dépistage éprouvent un vif sentiment de regret lorsqu'ils apprennent qu'ils sont touchés par cette maladie. Mais ce genre de regret est évitable. Je ne le répéterai jamais assez: si vous recevez ce test gratuit dans votre boîte aux lettres, faites-le ! C'est littéralement un jeu d'enfant", insiste M. Colemont.