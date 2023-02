Entre ses anciennes fermes traditionnelles, ses paysages pittoresques, sa taverne atypique Saint-Géry et son archéosite qui nous plongent dans un voyage à travers l’histoire…, Aubechies recèle un patrimoine d’exception.

Personne ne peut contester le bien-fondé de son label qui le positionne parmi les plus beaux villages de Wallonie, un titre très convoité qu’Aubechies est le seul à détenir dans la région.

Seule ombre au tableau, l’état sanitaire de son église romane classée (XIe siècle), qui a servi d’abbatiale à un monastère bénédictin éphémère, continue de se dégrader. Une situation qui inquiète.

Extension des zonings en province de Namur : ça finira par caler

Les parcs d’activité économique en province de Namur continuent de se développer. Problème ; on mord sur des terres que la Région wallonne veut de moins en moins “artificialiser”. Or, dans cette province, les friches à réhabiliter, ça n’existe que peu, ou pas.

Les bancs s’apprêtent à murmurer à Léglise

D’ici quelques mois, des bancs seront disposés dans les villages de la commune de Léglise. Des QR codes permettront de découvrir anecdotes et histoires.

Domaine d’Hélécine : tennis et padel rouvriront ce mercredi 1er mars

Depuis fin 2022, les trois terrains de tennis et les deux courts de padel du domaine provincial d’Hélécine sont désespérément vides. Si cela peut paraître normal pour le tennis en extérieur, l’hiver, ce n’est pas le cas pour le padel. La raison ? Le concessionnaire qui avait remporté le marché public de la Province du Brabant wallon pour gérer le site a fait faillite après neuf mois d’occupation, mettant les nombreux joueurs dans l’embarras, mais aussi la Province qui aspirait à une utilisation active des installations. Bonne nouvelle : la Province du Brabant wallon a trouvé un accord avec le Tennis Club de l’Abbaye.

Générations.bio forme à la permaculture

Ce vendredi 3 mars, Générations.bio, fondation d’utilité publique adossée à la ferme bio du Petit-Sart, proposera la première journée d’un stage d’initiation à la permaculture. Suivront quatre autres journées : le 15 avril, le 18 mai, le 10 juin et le 17 août. Cinq jours de formation “autour de l’élaboration d’un potager pédagogique expérimental au rythme des saisons pour répondre à la demande urgente des écoliers et étudiants de Wallonie et de Bruxelles pour plus d’éducation à l’environnement”.

Ce stage s’adresse en priorité aux enseignants mais aussi aux éducateurs, grands-parents et animateurs de jeunes ayant l’envie d’initier des potagers scolaires en partenariat avec des maraîchers locaux.

II y a 100 ans, l’église de Néchin renaissait de ses cendres

Dynamitée par les Allemands lors de leur départ en 1918, l’église de Néchin, reconstruite, sera cinq années plus tard dignement “rebaptisée”. Histoire d’une résurrection…

Une nouvelle vie pour le site Cegram à Engis

Créer un nouvel écosystème industriel à Engis. Voilà le but avoué de la société Eloy qui va très bientôt se lancer dans la réhabilitation de l’ancien site de l’entreprise Cegram, situé à Engis. En théorie, la zone concernée devrait être prête à accueillir de nouvelles activités économiques dès 2025. Il s’agirait alors d’un nouvel atout pour la région liégeoise vu la situation du site, à proximité des axes autoroutiers, de Liège Airport et avec un accès à la voie d’eau grâce à 240 mètres de quai.

La friche concernée est située sur la parcelle Cegram, une zone de 10 hectares à l’abandon depuis 1994.

L’UCL va partager la gestion du Bois de Lauzelle avec la Ville d’Ottignies

La Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve a désormais une représentante, son écoconseillère, dans le comité des utilisateurs du bois de Lauzelle, à Louvain-la-Neuve. Lors du dernier conseil communal, les élus ont approuvé sa désignation. Kayoux (minorité) a saisi l’occasion pour demander au collège communal ce qu’il attendait de cette représentante ainsi que pour parler de la gestion du bois.

Aimé ou détesté : Islam Slimani en 10 anecdotes

Son parcours est suffisamment connu. Il a cartonné au Sporting Portugal avant d’être transféré pour 31 millions à Leicester. Puis, il a connu des aventures moins réussies à Newcastle, Monaco, Fenerbahce, Lyon et surtout à Brest. Mais quelles sont les anecdotes que le grand public ne connaît pas encore au sujet d’Islam Slimani (34 ans), l’homme du match contre le Standard ?

Pourquoi Charleroi ne peut plus se cacher dans la course aux Europe playoffs

Une victoire et ça repart ? Pas si vite. Charleroi s’est certes replacé dans la course aux Europe playoffs grâce à son succès dimanche soir sur Saint-Trond (1-0), mais occulter la tiédeur du contenu reviendrait à masquer partiellement la réalité d’un match que les Zèbres n’ont pas suffisamment maîtrisé.

Quoi qu’il en soit, malgré une saison plus compliquée que prévu et un changement d’entraîneur, Charleroi peut – et doit – assumer une autre réalité, mathématique celle-ci. À sept matchs du terme de la phase classique, le Sporting pointe à deux longueurs de la huitième place. La tendance est à nouveau plus favorable et rouvre des perspectives encourageantes.

