"Stigmatiser la Wallonie, c’est le jeu de l’extrême droite flamande dans laquelle s’engouffre la droite francophone”

Avant de vouloir faire passer un message. “Stop au Wallon bashing. Arrêtons de dire que le Wallon est fainéant et qu’il fait la sieste. Au contraire, on arrête pas d’investir dans les filières d’avenir. À Charleroi, on investit dans la cité des métiers pour que 10.000 jeunes puissent faire des métiers d’avenir. On a plein de talent. Il faut continuer d’investir dans les filières d’avenir."

Le député socialiste est encore une fois revenu sur les propos de Paul Magnette qui avait dit que les Wallons aimaient profiter de la vie. “C’est le jeu de l’extrême droite flamande dans laquelle s’engouffre la droite francophone de stigmatiser la Wallonie. Les populistes et les extrémistes de droite flamands ne veulent qu’une chose : abîmer l’image de la Belgique et celle de la Wallonie. Et cette image est utilisée par la droite francophone pour stigmatiser la sécurité sociale et les chômeurs”, clame-t-il.

Maxime Hardy a ensuite évoqué le plan Air climat proposé par Philippe Henry, redouté par de nombreux Wallons. “Il faut rassurer les Wallons et les Wallonnes. Si demain, on met de nouvelles obligations, notamment en rénovation du bâtiment, nous voulons une écologie sociale et inclusive pour ceux qui ont des bas et des moins de moyens. On verra en mars ce que dit le texte mais il faudra sans doute des primes pour celles et ceux qui ont des bas et des moyens revenus”.

Le député wallon a ensuite évoqué le cas des centres-villes qui étaient de plus en plus désertés par la population, il a aussi commenté l’e-commerce en Wallonie. Il révélait également sa coalition rêvée en Wallonie.

