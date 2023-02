En Wallonie, les tarifs des examens pour le permis de conduire n’avaient en effet jamais été indexés depuis 1999 dans certaines catégories: les permis B (voiture), mais aussi AM et A (deux roues) ou encore G (véhicules agricoles). L’indexation ne s’appliquait automatiquement pour les permis camions et bus des catégories C et D.

Ainsi, pour l’examen pratique du permis B, on passera de 36 € actuellement à 40 €. La hausse est plus modérée pour l’examen pratique et le test de perception des risques, qui passent de 15 à 16 € chacun. Le test sur les capacités techniques de conduite, nécessaire pour vérifier si les candidats qui veulent obtenir un permis de conduire provisoire de 18 mois sont aptes à conduire seuls.

Passer son permis de conduire: combien ça coûte en Wallonie? Voici les principaux changements. ©Eda

Les autres catégories qui n’avaient pas été indexées jusqu’ici verront également le coût des examens monter dans les mêmes proportions. On passe aussi de 15 à 16 € pour l’examen théorique cat AM, A et G, de 10 € à 11 € pour l’examen pratique complet cat AM et de 36 à 40 € pour l’examen pratique des catégories A/A1 et A2. L’examen pratique pour les engins agricoles (G) grimpe de 40 à 50 €.

Dans les années à venir, l’indexation se fera automatiquement au 1er janvier pour l’ensemble des catégories.