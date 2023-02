Le secteur de la construction s'attend à de nouvelles augmentations de prix en 2023

Le secteur de la construction s'attend à de nouvelles augmentations de prix pour le ciment, la brique et les tuiles en 2023, et à des baisses pour le bois et l'acier, indique lundi la confédération sectorielle Embuild. La période marquée par l'allongement des délais de livraison et les problèmes d'approvisionnement semble par contre être révolue.