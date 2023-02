16 suicides dans les prisons belges en 2022 : une réalité qui dérange

Mais la problématique des suicides en milieu carcéral n’est pas limitée à la prison de Saint-Gilles. Dans une réponse à une question parlementaire, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), a inclus un tableau reprenant le nombre de suicides pour chaque établissement pénitentiaire. Les chiffres avancés par le ministre de la Justice sont édifiants.

Ainsi, en 2022, 16 personnes ont choisi de mettre fin à leurs jours dans les prisons belges. Des établissements pénitentiaires qui comptaient, en janvier 2021, une population carcérale de 10379 détenus.

«En moyenne, dans nos prisons, on constate 150 cas de suicides pour 100000 personnes, confirme Anthéa Alberico, coordinatrice de projets chez Un pass dans l’impasse, une association active dans la prévention du suicide et plus largement l’amélioration de la santé mentale. C’est un pourcentage dix fois élevé plus que dans la population générale.»

Ainsi, selon les derniers chiffres de Sciensano, l’Institut national de santé publique, le taux de mortalité par suicide était de 15,2 pour 100000 personnes. Il était 2,9 fois plus élevé chez les hommes (23,1) que chez les femmes (7,9). Il faut toutefois noter que ces chiffres consolidés datent de 2019.

Un problème grave qui ne s’améliore pas

Sur les quatre dernières années, 54 détenus ont mis fin à leurs jours. On a comptabilisé 12 suicides en 2019, 16 en 2020, 10 en 2021 et 16 en 2022. Mais le problème n’est pas neuf. Il a déjà été relevé par un chercheur de l’Université de Gand (UGent) en 2017. Son étude avait notamment démontré que plus d’un suicide était comptabilisé chaque mois en prison et qu’un décès sur trois derrière les barreaux était lié à un suicide.

«Obtenir des informations sur les suicides en prison n’est pas simple, reconnaît Marie Berquin, avocate et vice-présidente de la section belge de l’Observatoire international des prisons (OIP). Mais l’étude universitaire de 2017 a notamment montré qu’un suicide sur cinq se déroulait durant le premier mois d’incarcération. Ce qui laisse penser que le choc de l’incarcération est difficile à passer.»

La santé des détenus est-elle délaissée?

Selon l’OIP, les prisons belges sont propices à la recrudescence de certaines maladies, comme des hépatites, la mycose des pieds ou encore des problèmes de santé mentale.

«On ne peut qu’en déduire que la prison génère des difficultés pathologiques, ajoute Marie Berquin. Les établissements pénitentiaires ne sont pas des lieux où l’on peut rester longtemps en bonne santé .»

Nos prisons ont souvent été pointées du doigt pour des problèmes de surpopulation ou d’insalubrité. Peut-on pour autant faire un lien avec ce taux de suicide élevé?

«Il faudrait faire une étude approfondie pour vérifier une telle hypothèse, estime Anthéa Alberico. Mais la santé mentale est à prendre de manière globale, dans une approche holistique. Il y a de nombreux déterminants bien identifiés qui peuvent intervenir comme l’environnement, l’architecture ou les relations sociales et familiales. Partant de ce principe, on pourrait estimer que la surpopulation carcérale ou l’insalubrité de certaines prisons peut avoir un impact sur la santé mentale des individus, en fonction de leur parcours de vie. Il pourrait donc s’agir de facteurs aggravants.»

Source: La Chambre ©L'Avenir

Des facteurs de risques présents avant la détention

Du côté de l’administration pénitentiaire, on affirme prendre la problématique au sérieux.

«Les détenus constituent un groupe vulnérable, souvent issu de groupes socioéconomiquement défavorisés, explique la porte-parole de l’Administration pénitentiaire dans une réponse qu’elle nous a fournie. Les facteurs de risque de suicide, tels que les problèmes psychiatriques et de santé, l’abus et la dépendance aux substances, l’impulsivité et les comportements suicidaires antérieurs, sont courants en prison. Ces facteurs de risque sont souvent présents avant la détention, et n’ont pas disparu lorsqu’ils ont été amenés en prison et exposés aux facteurs de stress caractéristiques de l’incarcération tels que la perte d’autonomie, de vie privée, d’indépendance financière et les conséquences émotionnelles et relationnelles.»

L’étude réalisée par l’UGent en 2017 montre que 20 % des suicides ont lieu lors du premier mois de détention. Mais selon l’administration, l’arrivée des nouveaux détenus est encadrée par un protocole. «Pour chaque détenu entrant, un accueil est organisé par chaque service et la direction dans un délai légalement prévu de 24 h par la direction et le service médical, explique la porte-parole. Chaque personne qui présente un risque aigu de suicide est prise en charge et un accompagnement approprié avec une surveillance spécifique sont organisés.»

Des solutions existent, mais elles nécessitent parfois un financement

Les prisons belges l’affirment : elles ne restent pas les bras croisés et elles tentent d’inverser la tendance : «Les services psychosociaux et médicaux et les équipes de soins sont dotés d’un personnel permettant d’accompagner les situations urgentes et de garantir la continuité des soins en toutes circonstances, nous précise la porte-parole de l’Administration pénitentiaire. Quant au suivi des problèmes mentaux, les psychiatres y travaillent, le service psychosocial des prisons est présent et les soins se donnent également.»

Du côté du secteur associatif, on a un regard plus critique sur ce qui se passe derrière les murs de ces maisons d’arrêt. «Une des difficultés constatées dans les établissements carcéraux réside dans le nombre insuffisant de psychiatres, explique Marie Berquin de l’OIP. L’accès à un psychiatre en détention est très compliqué et le temps de disponibilité de ceux-ci est réduit parce qu’ils ne sont pas assez nombreux. Même dans les annexes psychiatriques, les détenus n’ont pas suffisamment accès aux médecins. C’est un fait que nous avons pu constater tant dans les entretiens avec des détenus qu’avec les psychiatres.»

Des signaux qui ne sont pas toujours détectés

Entre 2019 et 2022, l’association Un pass dans l’impasse a travaillé sur la question du suicide dans les prisons au travers de la création d’un centre de prévention et de promotion de la santé en milieu carcéral. «Nous avons notamment participé à une étude menée avec l’Université de Liège qui a mis en exergue qu’il existait un manque de reconnaissance des dangers des idées suicidaires au sein de la population carcérale, ajoute Anthéa Alberico. Elle a aussi montré qu’il existe un manque en matière d’aide et de soutien psychologique. Enfin, du côté des détenus, il y a aussi une méconnaissance des signaux d’identification permettant de voir qu’un autre individu est en crise suicidaire. En termes de prévention, il reste des choses à faire dans le milieu carcéral. »

Face à ce constat, Un pass dans l’impasse a fait une série de propositions à l’administration pénitentiaire. «Elle y a répondu favorablement, explique Anthéa Alberico. Nous avons travaillé à l’élaboration d’une brochure à destination des personnes détenues et à un guide des bonnes pratiques en matière de postvention à destination des directions. Enfin, un module de sensibilisation à la prévention du suicide pour les personnes détenues qui a été également pensé. Malheureusement, ces projets sont en suspens dans la mesure où les financements octroyés par la Wallonie ont été arrêtés en novembre 2022. Notre projet pilote devait initialement être poursuivi, mais compte tenu du contexte budgétaire, son financement n’a pas encore été renouvelé.»