Environ 1.600 personnes dans les rues de Bruxelles pour la paix en Ukraine

Environ 1.600 personnes ont pris part dimanche après-midi à une manifestation contre la guerre en Ukraine à Bruxelles.

L'action, initiée par la Plateforme Europe for Peace & Solidarity a bénéficié du soutien d'une trentaine d'organisations, dont Vrede.be, le mouvement de solidarité internationale Intal et la communauté catholique de Sant'Egidio. Le PTB et Groen ont également pris part à la manifestation.

"La guerre doit cesser pour éviter de nouvelles effusions de sang", a déclaré l'organisation. "La poursuite de l'escalade du conflit, à laquelle participent la Belgique et des pays européens, a des conséquences de plus en plus désastreuses. Nous demandons que l'accent soit plutôt mis sur la diplomatie et la paix."

Les organisations participantes insistent également pour que des leçons soient tirées du conflit, soulignant la nécessité d'un système de sécurité collectif et indivisible, où la sécurité des uns ne se fait pas au détriment des autres. Elles s'inquiètent également des conséquences sociales, économiques et environnementales de la guerre et des sanctions, qui seraient en grande partie responsables de la crise énergétique et de l'inflation actuelles.

Une autre manifestation contre la guerre en Ukraine, à laquelle ont participé près de 2.500 personnes a également eu lieu samedi dans la capitale belge. Celle-ci était principalement composée d'Ukrainiens résidant en Belgique et de personnes engagées dans les actions de solidarité envers l'Ukraine. Des appels à fournir des armes et des munitions aux Ukrainiens y ont notamment été lancés.

Les militants de dimanche se sont montrés bien plus critiques envers l'Otan. Ils ont notamment fait référence à l'action de l'Otan en Irak et en Afghanistan. Certains ont également considéré le conflit ukrainien comme une guerre entre l'Otan et la Russie.