Deux chercheurs primés pour le décryptage du système immunitaire grâce à l'IA

Lorsque l'organisme est confronté à un virus ou une bactérie, le système immunitaire se charge de répondre à la menace en développant des anticorps. Ce processus est rendu possible grâce à l'action des lymphocytes T, un groupe spécifique de globules blancs qui reconnait les agents pathogènes et les antigènes et active notre système immunitaire. Une fois activé, il réagit à la menace grâce à d'autres lymphocytes T chargés de reconnaître le type de virus ou de bactérie spécifique qui est source de menace.

L'efficacité des vaccins, développés pour provoquer cette réaction naturelle et renforcer l'immunité des patients, dépend toutefois des lymphocytes T présents dans le système immunitaire. Par conséquent, un vaccin peut être parfaitement adapté à un patient mais fonctionner moins bien sur un autre. Certains resteront protégés plus longtemps, tandis que d'autres souffriront d'effets secondaires.

En décodant, grâce à l'intelligence artificielle, l'information génétique exacte permettant aux lymphocytes T de reconnaitre les microbes, les deux scientifiques pourront prédire les réactions d'un patient à un vaccin et l'efficacité de celui-ci. Ils ont également constaté que la présence de certains lymphocytes T avant la vaccination pouvait induire une meilleure réponse immunitaire par la suite.

Ce projet innovant a pu voir le jour grâce à la rencontre de deux disciplines : l'informatique et l'immunologie. En tant qu'informaticien, Pieter Meysman a mis en pratique ses connaissances en matière d'intelligence artificielle, tandis que Benson Ogunjimi, immunologue et rhumatologue pédiatrique, a mobilisé son expertise médicale. "C'est un tout nouveau champ de recherche qui n'en est qu'à ses balbutiements", explique Benson Ogunjimi. "À l'avenir, la médecine sera beaucoup plus personnalisée. Pensez par exemple à un médecin qui, sur la base des lymphocytes T présents dans votre ADN, est capable de dire de quelle maladie vous êtes atteint ou de quel vaccin vous avez besoin pour une protection optimale."

Le montant que les chercheurs recevront grâce au prix GSK Vaccines sera utilisé pour continuer à soutenir la recherche et les projets en cours.