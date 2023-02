Séismes: l'hôpital de campagne de B-Fast a soigné plus de 1.000 patients en Turquie

En une semaine, plus d'un millier de personnes ont été traitées, a indiqué un porte-parole du service public fédéral (SPF) Affaires étrangères à l'agence Belga.

La mission de B-Fast sera évaluée toutes les deux semaines "en fonction des besoins sur place", a-t-il ajouté. Une relève de tout le personnel médical et de quelques coordinateurs est prévue durant ce week-end.

L'hôpital de campagne belge est situé à côté de l'hôpital de Kirikhan, qui n'est que partiellement opérationnel à la suite des séismes et qui peut donc lui transférer des patients. Il est autonome et dispose d'une unité de purification de l'eau. Il compte plusieurs départements: triage, urgence, chirurgie générale, obstétrique, pédiatrie et radiologie. Il dispose aussi de la capacité d'hospitaliser vingt patients, d'une salle d'opération, d'un laboratoire et d'une salle de stérilisation.