La Sûreté de l'État aura accès à la banque de données nationale générale (BNG)

Ce lien s'inscrit dans le cadre d'une importante réforme et doit contribuer à la poursuite du développement de la VSSE, que M. Van Quickenborne (Open Vld), présente dans un communiqué comme une "évolution indispensable dans une société où les menaces sont de plus en plus complexes".

Selon lui, la Sûreté de l'État joue un rôle clé, non seulement dans la prévention d'attaques terroristes et d'actes extrémistes, mais aussi dans la lutte contre l'espionnage, les tentatives d'ingérence de puissances étrangères et les attaques contre le potentiel économique ou scientifique belge.

Depuis quelques mois, la VSSE travaille dans le domaine du crime organisé. Elle le fait la plupart du temps en toute discrétion et est rarement sous les feux des projecteurs. Mais il arrive à de rares occasions que son travail apparaisse au grand jour. "Ce fut le cas, par exemple, à l'occasion de la mise au jour du scandale de corruption présumée au Parlement européen et de l'expulsion d'espions russes", a expliqué M. Van Quickenborne.

Il rappelle s'être fixé comme objectif, "dès son entrée en fonction" en octobre 2020, de renforcer la Sûreté de l'État, tant en termes de personnel que de pouvoirs d'enquête et de moyens ICT. Ainsi, il a été décidé de quasiment doubler ses effectifs, pour passer de 583 collaborateurs à plus de 1.000 personnes d'ici la fin de cette législature.

Lors du Conseil des ministres du 17 février, "une nouvelle étape a été franchie dans la poursuite du développement de la capacité d'action numérique de la VSSE", par l'approbation de l'accès direct des services de renseignement et de sécurité aux données et informations à caractère personnel contenues dans la banque de données nationale générale (BNG), a souligné le ministre de la Justice.

Cette banque de données est le principal système d'information de la police, l'un des principaux partenaires de la Sûreté dans la détection et la gestion des menaces contre la sécurité nationale.