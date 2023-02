Émouvant : l’humoriste belge remet “son” chien à une personne handicapée (photo)

Elle l’a emmené partout avec elle, afin de le sociabiliser le plus possible. On a même pu l'apercevoir sur les scènes belges et françaises. Famille d’accueil d’un chien d’assistance éduqué (et non dressé) par l’ASBL Os’mose, à Tilff, l’humoriste liégeoise Manon Lepomme et son compagnon ne s’attendaient pas à vivre pareille aventure. Une éducation qui en a fait un chien d’assistance spécialisé. Et après deux ans, l’ambassadrice a bien dû se résoudre à remettre Mouche, ce golden retriever qu’ils ont accueilli à 8 semaines, à une personne dite à besoins spécifiques. À une personne se trouvant en chaise roulante que Mouche va pouvoir accompagner au quotidien.