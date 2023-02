Descente aux enfers de Pierre Palmade : les terribles accusations depuis son grave accident le 10 février 2023

Sous l’emprise de cocaïne et de drogues de synthèse

Souffrant de lourds problèmes d’addiction, sa vie bascule le 10 février 2022 en Seine-et-Marne, en France. Ce vendredi-là, sur une route départementale de Seine-et-Marne, l’humoriste, testé positif à la cocaïne, perd le contrôle de sa voiture, qui percute un autre véhicule. Outre le comédien, l’accident fait trois blessés graves : un homme, son fils et sa belle-sœur enceinte qui a perdu son bébé. Au cours de sa garde à vue, l’humoriste reconnaît avoir consommé de la cocaïne ainsi que des drogues de synthèse avec plusieurs amis avant son accident. Selon l’un de ses passagers, Pierre Palmade avait même consommé de la drogue 30 minutes avant la collision.

Sous bracelet électronique dans un hôpital

L’acteur français est mis en examen le vendredi 17 février 2023 pour homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale.

Les deux hommes qui s’étaient échappés de la voiture de Palmade interpellés

Quelques jours après l’accident, deux hommes de 33 et 34 ans qui s’étaient échappés du véhicule de Pierre Palmade avant l’arrivée des services de secours sont interpellés et placés sous le statut de témoin assisté pour “non-assistance à personne en danger”. Ils étaient dans la Peugeot 3008 de Pierre Palmade lorsque celle-ci est entrée en collision avec une Renault Mégane arrivant en face, sur la D372, au sud de la Seine-et-Marne. Devant la juge d’instruction, ils confirment s’être enfuis avant l’arrivée des secours et avoir consommé des produits stupéfiants, d’après le parquet de Melun.

Une enquête pour détention d’images à caractère pédopornographique

Nouvelle tuile pour l’acteur : le voilà désormais sous le coup d’une nouvelle enquête préliminaire du chef de “détention d’images à caractère pédopornographique”. Une personne était en garde à vue jeudi dans le cadre de cette enquête diligentée par la Brigade de protection des mineurs (BPM), qui exploite également du matériel vidéo.

Bientôt en prison ? Une décision ce lundi 27 février 2023

Placé sous contrôle judiciaire, l’acteur de 54 ans a jusqu’ici échappé à la détention provisoire. Depuis une semaine, l’acteur est assigné à résidence dans le service addictologie de l’hôpital Paul-Brousse de Villejuif (Val-de-Marne), sous bracelet électronique. Cette nouvelle enquête le visant pourrait-elle remettre en cause cette décision, alors que le parquet de Melun a fait appel de cette mesure de sûreté et demandé — comme au moment de sa mise en examen — le placement en détention provisoire de l’humoriste ? La décision sera rendue ce lundi 27 février 2023.