« On travaille » à pousser les jeunes Belges à apprendre l’allemand dans les écoles

« Nous sommes des partenaires économiques très importants. Malheureusement, on a observé une chute de l’apprentissage de la langue allemande dans les écoles belges. » Pour modifier la tendance, l’Ambassade d’Allemagne en Belgique a d’abord imaginé un « jour de la langue allemande » avant d’étendre l’initiative à toute une semaine désormais. « On soutient aussi financièrement les professeurs d’allemand qui travaillent dans des établissements scolaires belges où nous sommes impliqués […] Mais plus globalement, nous sommes aussi en discussion avec la Communauté française » pour faire revenir l’allemand dans les classes wallonnes. « Et on a le sentiment que ça fonctionne. Notre discours sur l’importance de l’allemand percole en tout cas. »

S’il est parfois plus facile d’apprendre l’espagnol, Martin Kotthaus rappelle à quel point la connaissance de l’allemand peut être un atout dans un pays dont l’économie est « super connectée » avec Berlin.

« Les investissements belges en Allemagne sont importants, et inversement. Exemple avec BASF, Brussels Airlines, Covestro et d’autres entreprises. Aussi, tout le réseau électrique de l’Allemagne de l’est est belge. Nous sommes donc très connectés. Ce qui fait que l’Allemagne est actuellement le partenaire N°1 de la Belgique dans ses exportations. Et à l’inverse, la Belgique constitue le 9e partenaire économique de l’Allemagne, avant le Japon, l’Espagne ou encore la Russie. »

À la grosse louche, ce sont « quelques dizaines de milliers » d’emplois belges qui dépendent de la santé économique allemande.