Olivier Vandecasteele arrêté arbitrairement depuis un an en Iran: plusieurs manifestations prévues ce weekend

”365 jours de trop”, peut-on lire sur l’affiche des différents événements, organisés en collaboration avec l’organisation non gouvernementale de défense des droits humains Amnesty. Si l’initiative est commune, les rassemblements se dérouleront en plusieurs endroits du pays. Des veillées musicales et lumineuses sont ainsi prévues, ce 26 février à 18h00, au Delta à Namur, au collège Notre-Dame à Tournai, au Mont des Arts à Bruxelles, sur la place Monseigneur Ladeuze à Louvain et sur la place Emile Braun à Gand. Un membre de la famille d’Olivier sera présent sur chaque site.

”Plus de mille personnes sont attendues à Namur et à Tournai”, indique Joris Brabant, le beau-frère d’Olivier Vandecasteele. La République islamique utilise la détention d’étrangers comme monnaie d’échange diplomatique et fait, dans ce cas-ci, pression sur la Belgique pour qu’elle libère Assadollah Assadi, un agent iranien emprisonné en Belgique dans une affaire de terrorisme. À ce sujet, la Cour constitutionnelle doit se prononcer le 8 mars sur le traité de transfèrement, qui permettrait d’échanger Olivier Vandecasteele contre Assadolah Assadi.

Au moins 16 détenteurs de passeports occidentaux, dont le travailleur humanitaire belge Olivier Vandecasteele, sont actuellement détenus en Iran.

"Le gouvernement fait tout pour faire libérer Olivier Vandecasteele dans le respect de la constitution"

Du côté du cabinet du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, l’on assure travailler en coulisses pour assurer sa libération. “Nous attendons la décision de la Cour constitutionnelle. C’est un dossier très délicat et difficile. Le gouvernement fait tout pour faire libérer Olivier Vandecasteele dans le respect de la constitution. On veut donner de l’espoir à la famille mais on ne rentrera pas dans d’autres détails car il s’agit d’une opération délicate et on ne veut surtout pas mettre sa vie en péril ainsi que celle d’autres Belges.”