Le SPF Économie lance une campagne pour sensibiliser les PME à la cybersécurité

Plus de 100 incidents cybercriminels (fraude à la vente en ligne, spam, phishing,...) ont été rapportés quotidiennement en Belgique en 2021, pour un chiffre total annuel de 37.982.

"Les victimes ne sont pas seulement des citoyens, elles comptent également des entreprises. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, les grandes entreprises ne sont pas les seules à être visées. Les petites et moyennes entreprises (PME) sont aussi une cible de choix pour les cybercriminels", explique le SPF Économie.

Selon ce dernier, les PME manquent souvent de connaissances et de moyens pour se protéger correctement, surtout lorsque leur principal secteur d’activité n’est pas en lien avec le monde virtuel. Près de la moitié des TPE (très petites entreprises) et PME belges risquent ainsi de perdre leurs données en cas de cyberattaque, d’après les statistiques.

Pour davantage sensibiliser les PME à la cybersécurité, le SPF Économie a donc décidé de lancer une campagne pluriannuelle. Financée par l’Union européenne, cette campagne s’inscrit dans le cadre du Plan national pour la reprise et la résilience et est à l’initiative du ministre des Indépendants et des PME, David Clarinval et de la ministre des Télécommunications, Petra De Sutter.

Dans cette optique, le site internet "mapmecybersécurisée.be" a été développé afin d’offrir à la fois des informations (gestion des mots de passe, sauvegardes, menaces internes potentielles,...) mais également des outils d’analyse de risque et de cyber-résilience spécifiques aux PME.

Parallèlement au site web, le SPF Économie a également lancé cinq appels à projets en 2022. Les lauréats seront dévoilés au printemps. Les projets financés viendront compléter l’offre de soutien aux PME, par le biais de guides sectoriels, de formations en ligne, d’ateliers, de logiciels de protection, d’audits de cybersécurité…