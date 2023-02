L’individu est âgé d’une vingtaine d’années. Il est de corpulence mince, a les sourcils épais et les lèvres charnues. Au moment des faits, il portait un pantalon de training noir avec des bandes blanches sur les côtés, une veste à capuche gris-bleu à motifs camouflages et un foulard noir et blanc. Il était en possession d’un sac bandoulière noir.

Des infos ? La police invite les éventuels témoins ou toute personne ayant des informations sur l’individu à la joindre via avisderecherche@police.belgium.eu ou au 0800 30 300 (gratuit).