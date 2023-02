Delhaize procède au rappel du produit "Fromage & Pesto dip"

Les personnes souffrant d'allergie sont invitées à rapporter le produit au point de vente, où il leur sera remboursé. Les clients n'étant pas concernés par cette problématique peuvent le consommer sans risque.

Les produits ont été commercialisés entre le 20 et le 21 février et mentionnent une date de péremption au 10 mars.

Delhaize a déjà retiré des rayons tous les produits concernés et renforcé les contrôles vis-à-vis du produit et du fournisseur. Les autres produits du même assortiment ne sont pas concernés et peuvent donc être consommés en toute sécurité, souligne l'enseigne au lion.

Pour de plus amples informations, les clients peuvent s'adresser au service clients Delhaize via le numéro gratuit 0800/95 713.