Nafi Thiam confirme sa participation aux championnats d’Europe en salle d’Istanbul : "L’opportunité parfaite de tester ma forme"

L’athlète de 28 ans, qui est la tenante du titre européen, en a fait l’annonce ce lundi matin via sa newsletter.

"Je vois cette compétition comme l’opportunité parfaite de tester ma forme et de rassembler des enseignements pour la saison d’été", explique-t-elle en substance. "Je ne vais pas mentir, ces derniers mois de travail me rendent curieuse de voir où j’en suis pour cette époque de l’année. (...) Je vois cette compétition comme l’opportunité parfaite de tester ma forme et de rassembler des enseignements pour la saison d’été."

Nafi Thiam ajoute : "J’irai à l’Ataköy Arena sans être préparée spécifiquement pour le pentathlon en salle dans la mesure où je me cherche encore dans cette saison qui est celle du changement, et aussi parce que je suis toujours en phase d’adaptation à mon nouveau régime d’entraînement. Mais je suis vraiment fière du travail accompli et j’ai hâte de voir comment cela se traduira dans mes courses, dans mes sauts et dans mes lancers."

Au cours de sa carrière, Nafi Thiam a remporté deux titres européens au pentathlon (en 2017 à Belgrade et en 2021 à Torun) ainsi qu'une médaille d'argent (en 2015 à Prague). Son record personnel est de 4.904 points (2021), la 13e performance de l'histoire qui fait d'elle la 9e performeuse de tous les temps dans cet exercice.