Surprenantes histoires judiciaires: un beau-père violeur, le fou du volant récidive, des propriétaires trop naïfs

Il détourne plus de 100 000 € à la mosquée pour jouer au casino

L’ancien président de l’association culturelle turque de Bastogne est reproché d’avoir détourné 100 451 € pour jouer aux casinos, entre 2015 et 2017. "J’ai commis des fautes, je l’accepte, mais j’ai tout remboursé", confie le prévenu. Son avocate expose qu’il a aussi remboursé en payant le mazout, des produits d’entretien… mais c’est plus compliqué à prouver. "Il a remis les documents écrits à son successeur, et ne les a donc plus en sa possession", avance-t-elle.

Il proposait de violer sa fillette avec un pédophile !

L’homme qui ne semblait pas intéressé par le sexe avec son épouse a partagé certains des 76 000 fichiers pédopornographiques qu’il a visionnés. Le Liégeois âgé de 38 ans encourt une peine de cinq ans de prison et une mise à disposition du tribunal d’application des peines de trois ans.

La citation

"La petite m’a provoqué. Vous me dites qu’elle n’a que neuf ans. C’est sa manière de se tenir, dans sa tête elle est plus âgée que son âge. Elle me l’a demandé, je maintiens que l’enfant était demandeuse des relations sexuelles."

On lui prête 700.000€ pour créer une société de chasse-neige, il fuit au Kosovo

Un Namurois est accusé d’escroqueries et de tentative d’escroqueries. Il aurait empoché 1,3 million au total, notamment pour créer une société de chasse-neige en Autriche. Au total, 690 000 € ont transité pendant trois ans. On en serait à 1,3 million, au total. "On se connaissait bien, explique le propriétaire. Je ne le considérais pas comme un fils mais il y avait un lien de confiance et d’amitié."

Fou du volant: À 210 km/h sur l’E411, il dépasse par la droite

Le 10 août 2020, un véhicule est flashé à 210 km/h sur l’E411 à hauteur de Habay. Pris en chasse par une voiture de police banalisée, il faudra plus de cinq kilomètres de poursuite avant de l’intercepter. Depuis les faits, il a été contrôlé dix fois en excès de vitesse.

Ivre, il percute un camion et frappe dans les parties intimes d’un policier

Un Arlonnais a dépassé les bornes. Rentrant d’une soirée trop arrosée vers 1 h 45 du matin et ivre, le conducteur a percuté un camion à l’arrêt à Villers-devant-Orval. Le chef d’entreprise, très nerveux, a d’abord appelé son frère policier et voulait s’arranger à l’amiable avec le chauffeur du camion. Avant que la situation dégénère.

Exploitation agricole: de fausses factures pour un million d’euros

Le propriétaire d’une exploitation agricole estime que l’administrateur de ses biens et son frère l’ont ruiné. Il a dès lors produit des faux en écriture et est accusé de harcèlement. Le parquet requiert un an de prison.

Des peines atténuées pour les agresseurs du jeune Ethan

La cour d’appel de Liège a condamné Magomed Alkhastov, 22 ans, de Namur, à huit ans de prison ferme, Guerikan Munayev, 30 ans, de Jambes, à sept ans de prison et Suleiman Mukaev, 20 ans, de Beez, à six ans de prison. Le trio avait commis un lynchage à Namur en compagnie de deux autres mineurs d’âge sur Ethan, un garçon âgé de 15 ans.