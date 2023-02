Le mardi gras de Binche bénéficiera-t-il d'un beau soleil? Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ?

Nous baignerons dans un flux d'ouest encore assez mou et humide dans les basses couches mais il ne pleuvra plus. Le matin, il faudra compter sur pas mal de nuages bas et localement des brouillards plus répandus sur le relief. Au fil de la matinée le soleil sortira sur le sud de l'Ardenne, la Gaume et peut-être le littoral alors que ça sera laborieux ailleurs.

L'après-midi, les éclaircies grignoteront du terrain vers toutes les provinces du sud et on peut espérer quelques trouées du Hainaut à la mer. Entre les deux, ça risque d'être plus difficile notamment sur les Brabants, la capitale et le long du sillon Sambre et Meuse jusqu'à la cité ardente mais on pourra voir la couche de nuages se déchirer. Les maximas seront très doux avec 7 à 12°C voire même 13°C si les éclaircies sont généreuses en plaine. Le vent restera orienté au sud-ouest et soufflera encore de 35 à 45 km/h en rafales, moins sur le sud du pays. Le soir, les éclaircies s'élargiront avant de nouveau l'apparition de nuages bas.