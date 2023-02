Quand la lutte contre la mafia de la drogue cible aussi les usagers: l’éternel réflexe de la prohibition

Sans surprise, chez Infor-Drogues, on se demande en quoi pénaliser davantage l’usager va faire avancer le schmilblick. "Notre analyse, c’est que tout ce qui va vers plus de répression et de prohibition est inefficace, réagit Fanny Betermier (service communication d’Infor-Drogues). La loi interdit tout depuis 100 ans, sauf l’alcool, le tabac et les médicaments sur prescription. Le trafic de drogues n’a pas bronché. Ça ne marche pas."

Pirouette

Pour rappel, il est déjà prévu une procédure de perception immédiate pour les consommateurs en possession de drogues, sur les sites des festivals de musique. "Elle sera généralisée à l’ensemble des espaces publics", précisait donc jeudi le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne.

Effet sur la criminalité ? Nul, résume Infor-Drogues.

D’autant que de plus en plus de gens se font livrer les stupéfiants à domicile. Comme une pizza via Takeaway. "Les consommateurs qui pourraient encore se faire prendre dans la rue avec des produits sur eux sont déjà les plus précarisés. Je ne vois pas l’intérêt de les enfoncer encore un peu plus avec une amende à percevoir immédiatement. On va faire quoi avec eux s’ils ne peuvent pas payer ? " s’exaspère Fanny Betermier.

Jusqu’à 20 grammes, la sanction pour détention de cannabis est de 150 €. Pour la cocaïne, ça pourra grimper jusqu’à 1 000 €.

Une inflation qui va surtout orienter le trafic vers d’autres produits. Héroïne, speed… En gros, n’importe quelle substance peut tracer sa route jusqu’au port d’Anvers, souligne encore Infor-Drogues. "Et o n le voit bien pour le tabac: l’augmentation du prix n’a pas d’effet dissuasif. La perception immédiate par la police et les amendes qui augmentent, c’est une pirouette de plus pour esquiver les prisons déjà trop remplies et désencombrer la justice de la paperasse", tranche Fanny Betermier.

"Lâcher l’usager"

Néanmoins, est-ce qu’il n’est pas raisonnable de tenter de conscientiser les consommateurs qu’ils "entretiennent le modèle de revenus d’une mafia de la drogue particulièrement violente", comme le précise le gouvernement De Croo ? "Et donc, on met ça sur le dos du consommateur et d’un public précarisé… Si on dit que la toxicomanie, c’est mal, on s’attend à quoi ? À l’abstinence ? Ça ne marche pas comme ça. Il faut surtout comprendre comment et pourquoi les gens consomment et puis mettre en place quelque chose d’autre pour combler ce besoin", poursuit-elle.

La fameuse vis à resserrer

Bref, Infor-Drogues est catégorique sur ce point: s’en prendre aux usagers sous couvert de lutte contre la criminalité organisée, c’est un gros non-sens.

"Sur les questions de sécurité publique, le gouvernement se dit qu’il est attendu sur des réactions fortes. On prend des mesures pour prendre des mesures. Ce ne sont pas les plus réfléchies", note au passage la communicatrice de l’association.

Pourtant, à intervalles réguliers, une partie des formations politiques ou des élus à titre individuel expriment une plus grande ouverture par rapport à un modèle alternatif, qui ne serait plus fondé sur l’interdiction absolue. Infor-Drogues en est témoin.

" Et puis, au moindre souci", le monde politique se referme comme une huître. On resserre la vis. " Alors qu’ils en sont conscients: c’est sans effet. Enfin, si. Plus il y a de prohibition, plus le trafic s’intensifie …"