Le tarif social élargi sera finalement supprimé dès le 1er juillet : le gouvernement a dû revoir sa copie

En pleine crise sanitaire, le gouvernement avait décidé d’élargir ce groupe à toute personne ayant un statut BIM (bénéficiaire d’intervention majorée). Étaient concernées notamment les familles monoparentales en difficulté financière ou encore les personnes qui bénéficient d’un revenu inférieur ou égal à un certain seuil.

Au niveau électricité, 18,4 % des ménages belges bénéficient du tarif social élargi. Une proportion qui monte à 19 % des ménages chez ceux qui se chauffent au gaz. Le retour au tarif social classique implique que, fin 2023, seuls 9,4 % des ménages raccordés à l’électricité pourront encore en bénéficier.

Un plan impossible à mettre en oeuvre

Dans les plans du gouvernement De Croo, il était prévu que les clients qui ont pu bénéficier du tarif social élargi mais qui n’entrent pas dans les conditions du tarif social classique pourraient encore recevoir 75 % du tarif social au deuxième trimestre et de 25 % de celui-ci au troisième trimestre. Le retour à la normale était alors prévu au dernier trimestre.

Problème, après concertation avec le secteur, la mesure du gouvernement était… impossible à appliquer sur le terrain. Réuni ce vendredi après-midi en kern, le comité ministériel restreint, le gouvernement a revu sa copie.

"Sur proposition de la ministre de l’Énergie et après avoir pris contact avec les fournisseurs, le gouvernement a ajusté la mise en œuvre”, nous confirme la porte-parole de Tinne Van Der Straeten, ministre fédérale de l’Energie (Groen). “Pour une mise en œuvre plus rapide et plus facile, le tarif social élargi est prolongé à 100 % durant un trimestre supplémentaire. Mais il s’arrêtera au 1er juillet. Après cette date, seul le tarif social classique sera encore d’application.”.

Au cabinet du ministre de l’Énergie, on rappelle toutefois que les personnes qui perdront le tarif social pourront, théoriquement, bénéficier de prix plus bas grâce à l’été. La belle saison étant, dans une année “classique” sans guerre en Ukraine, le meilleur moment pour bénéficier d’un tarif fixe avantageux.

”Le gouvernement va également imposer aux fournisseurs de proposer aux personnes qui sortent du tarif social le contrat commercial le plus avantageux”, ajoute la porte-parole de Tinne Van der Straeten. “Enfin, le pare-feu qui permet de réactiver le tarif social élargi en cas de nouvelle flambée des prix reste, lui, toujours d’application.”