La neige de retour la semaine prochaine ? Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ?

Encore beaucoup de nuages, peu de pluies plutôt concentrées sur le nord de la capitale, la province de Liège et le Limbourg en marge d'une limite frontale. Ailleurs, ces pluies seront discrètes voire rares près de la frontière française et le sud du relief ardennais mais le vent toujours présent de sud-ouest surtout le matin (55-65 km/h).

Après-midi, un peu de pluie continue sur Hainaut, Brabants et surtout les provinces du sud où on pourra aller chercher 5 à 10 L sur la journée de Liège au Limbourg. Les maximas seront toujours doux avec 7 à 12°C sous un vent d'ouest qui baissera légèrement en intensité retombant à 45 km/h. En soirée, cette perturbation ondulera sur l'est, l'Ardenne et le nord alors qu'il fera plus sec sur le centre et surtout des Flandres à l'ouest du Hainaut. Retour d’un temps plus sec dimanche après-midi par l’ouest.