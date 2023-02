La Cour des comptes renonce à investiguer sur les dépenses du Parlement wallon

Il s’agit de la construction d’un passage souterrain reliant le parking du Grognon au bâtiment du Parlement, le Saint-Gilles, dont le coût est passé de 700.000 euros à plus de 3 millions, et de celle de la “maison des parlementaires” abritant des bureaux, des salles de réunion et des infrastructures accessibles au grand public. Un chantier qui a finalement coûté 46 millions d’euros, contre 10 initialement.

Il y a quelques jours, André Frédéric (PS), le nouveau président de l’assemblée, a été informé de l’arrêt de la procédure et même de la destruction des pièces reçues par la Cour. Les dossiers sont en effet désormais mis à l’instruction et la Cour ne veut pas interférer avec les procédures judiciaires, ce qui serait le cas si elle publiait un rapport circonstancié. Celui-ci était annoncé pour le mois de juin. Il faudra donc attendre la fin de l’enquête pour connaître le fin mot de ce dossier.