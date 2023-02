Entre contact humain et distance, l’e-conseil du Forem monte en puissance : 74% de demandeurs d’emploi satisfaits

Comptez une heure quart par chercheur d’emploi, encodage des données compris. "Nous, on ne prend encore que 5 entretiens par jour", précise Magali. Elle montre son collègue d’en face. "Jason et moi, on fait partie des petits nouveaux. " Mais à leurs côtés, Agnès et Amélie gèrent chaque jour 7 entretiens. "C’est assez intense", résument-elles.

À ce jour, 25 employés ont opté pour ce nouveau métier d’e-conseiller au Forem. À la fin du premier semestre 2023, les effectifs auront doublé.

Le chaînon manquant

Le conseil à distance, c’est un des axes inscrits dans la réforme du Forem, votée fin 2021. "Quand je suis entrée en fonction en 2019, l’accompagnement des demandeurs d’emploi était un peu mécanique: le même service pour tout le monde ", commente la ministre wallonne de l’Emploi Christie Morreale, venue voir comment travaillent les e-conseillers. "Or, les usagers sont parfois très autonomes sur le plan numérique et n’ont pas besoin de 45 minutes d’entretien pour mettre un CV en ligne et se positionner sur un métier, dit-elle. Ceux-là sont souvent proches du marché du travail. D’autres ne peuvent pas faire l’impasse sur un vrai contact en vis-à-vis. "

Et c’était bien l’objectif de la réforme: revoir l’accompagnement des demandeurs d’emploi et leur proposer un suivi sur mesure en fonction de leurs besoins, avec des solutions ajustées, et un "matching" entre les candidats et les employeurs.

Entre le "pur digital" et l’entretien à l’ancienne, "le conseil à distance, c’était le chaînon manquant", résume Étienne Cornet, directeur du contact center et donc aussi du service e-conseil.

"Et ce n’est pas n’importe quel métier de conseil. Il faut une capacité d’écoute active, d’analyse, de synthèse… Il faut aussi bien sûr maîtriser les outils digitaux et avoir un esprit d’équipe", énumère-t-il. Les dossiers sont en effet mis en commun. Chacun doit donc se montrer capable de cerner rapidement le profil du demandeur, sur base des données encodées.

Coup de pouce

"C’est l’usager qui fixe lui-même son rendez-vous. À l’heure prévue, le conseiller clique sur le créneau du rendez-vous et le demandeur d’emploi fait de même chez lui devant son PC", décrit Étienne Cornet.

"Et on a très peu d’absence, note Melissa, e-conseillère. On n’est ni dans l’évaluation, ni dans le contrôle. Et ça se ressent fort aussi chez le demandeur d’emploi, qui se sent plus à l’aise."

Le suivi s’organise à intervalles réguliers (tous les deux mois). "Ce qu’on propose, c’est un coup de pouce ", résume Jason. "Et c’est vraiment très varié, très riche", ajoute Magali.

Au 8e mois, un entretien plus long est programmé avec l’usager. Si l’e-conseil n’a rien donné, le demandeur d’emploi est réorienté vers un accompagnement plus classique, socioprofessionnel ou sectoriel.