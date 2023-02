Sondés par la Libre Belgique, la RTBF et LN24, de nombreux Belges ont indiqué leur concernement prioritaire, le pouvoir d'achat. Si l'on en croit les chiffres étudiés par les économistes, sur les dernières années le pouvoir d'achat des Belges ne s'est pas érodé. "Non clairement, il a même augmenté", explique Etienne de Callataÿ.

Avec la crise climatique et énergétique qui sévit, le Belge a-t-il été protégé correctement ? "On l'a été mais pas intégralement... et tant mieux ! Pour des raisons climatiques, il nous faut accepter que l'énergie soit plus chère. C'est ça qui nous fera changer de comportement, indique l'économiste qui détaille sa pensée. Je préfère l'idée du tarif social que l'abaissement de la TVA car ce dernier s'applique à tout le monde. Hors, les personnes à hauts revenus, qui consomment et polluent plus, n'ont pas besoin de cette aide."

En ce qui concerne l'état économique du pays, tout n'est pas rose. En particulier du côté francophone. "Il faut accepeter que nous soyons moins riches que nos voisins flamands."

D'ailleurs pour Etienne de Callataÿ, il faudrait supprimer une institution en Belgique. "Il faut supprimer la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique. C'est un concept qui est idéologiquement malsain. A Bruxelles, selon que vous soyez francophone ou néerlandophone, vous ne profitez pas du même système. C'est digne de l'Apartheid. Définir quelqu'un économiquement en fonction de la langue qu'il parle est sembalable à le définir par sa couleur de peau."