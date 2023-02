L'octroi de crédits à la consommation en hausse en 2022, selon UPC

Le nombre de crédits à la consommation à tempérament fournis par les membres de l'UPC l'an dernier (674.000) a augmenté d'environ 6% par rapport à 2021, et se situait à 16% en dessous du niveau de l'année 2019.La plus forte augmentation a été observée dans la catégorie des crédits écoénergétiques. Au total, 61.000 de ces crédits ont été accordés pour un montant total de près d'un milliard d'euros, sur les 9 milliards totaux. "Cela représente une augmentation de 110% par rapport à l'année dernière. Le nombre de crédits de rénovation connaît également une forte croissance, de plus de 35%", note l'UPC."Contrairement à l'année dernière, le nombre de crédits pour l'achat de véhicules neufs a fortement diminué, de 21,5%", note encore l'Union. Parallèlement, le nombre de crédits pour des véhicules d'occasion a également connu une légère baisse, d'un peu moins de 3% par rapport à 2021. "Ce déclin s'explique en partie par la pénurie persistante de pièces détachées, l'incertitude quant au passage à la mobilité électrique et les longs délais de livraison, mais aussi par l'évolution des habitudes des Belges, comme la progression du télétravail."# Belga contextView full context on [BelgaBox] ( http://m.belga.be?m=lhobkhbg )PMI/MIF/nion professionnelle du crédit (UPC).Le nombre de crédits à la consommation à tempérament fournis par les membres de l'UPC l'an dernier (674.000) a augmenté d'environ 6% par rapport à 2021, et se situait à 16% en dessous du niveau de l'année 2019.