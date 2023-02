La direction rassure: aucun changement prévu pour les magasins Inno

La maison-mère d'Inno, Galeria Karstadt Kaufhof, se trouve en mauvaise posture financière depuis quelques années. Pour éponger "plusieurs dizaines de millions d'euros de dettes", le groupe songerait à vendre sa branche belge, selon plusieurs médias allemands.

Lors du conseil d'entreprise, la direction a affirmé qu'aucune négociation relative à une potentielle revente de la chaîne Inno n'était en cours. "Si, quand bien même, les magasins devaient être revendus, la direction a mis suffisamment de mesures en place pour être autonomes sur le plan financier et technique, et donc mettre à l'abri les travailleurs", a expliqué Valérie Van Walleghem.

La direction a également exprimé le souhait de voir la chaîne "perdurer le plus longtemps possible", en rappelant à cet égard que les magasins Inno se portaient mieux financièrement depuis deux ans. Fin 2022, la chaîne a en effet renoué avec la rentabilité, en clôturant l'année avec un ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) positif de plus de 10 millions d'euros, alors qu'il était négatif de 10,1 millions en 2020.

Même s'il s'agit d'une "bonne nouvelle" pour le secrétaire permanent CGSLB Xavier Muls, "la vigilance reste toutefois de mise". "Les yeux des représentants du personnel sont rivés vers la maison-mère", dont les difficultés financières pourraient amener la direction à prendre des décisions susceptibles d'impacter potentiellement la Belgique". À cet égard, une série de réunions est prévue fin mars, en Allemagne, pour évaluer la situation de la maison-mère.