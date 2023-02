Gravement malade, Jeanette (71 ans) a exaucé son dernier rêve: se rendre à la mer du nord

Gravement malade, Jeanette (71 ans) est à l’hôpital depuis de nombreuses semaines. Ce jeudi, elle a pu se rendre une dernière fois à Middelkerke, là où elle a passé ses vacances depuis tant d’années. "Depuis que sa fille était petite, Jeanette et sa famille se rendaient à Middelkerke plusieurs fois par an", explique l’organisation à but non lucratif limbourgeoise Wens Ambulancezorg, a nos confrères de Het Nieuwsblad.