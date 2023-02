Tous les élèves du secondaire auront accès à lavenir.net et ses contenus le temps de l’opération “Ouvrir Mon Quotidien Numérique”

L’édition 2022 a été un succès et LAPRESSE.BE, qui organise aussi l’opération “Ouvrir Mon Quotidien Papier” depuis 2002 et qui regroupe l’ensemble des éditeurs francophones, l’a relancée pour le printemps 2023. Tous les élèves et professeurs de l’enseignement secondaire, de tous réseaux et types d’enseignement, pourront bénéficier pendant un mois de l’accès gratuit à tous (ou presque, L’Avenir, La Dernière Heure Les Sports, L’Écho, La Libre Belgique, Le Soir et Sudinfo) les sites web de la presse belge francophone et donc à tous les contenus de lavenir.net.